Coordinan dependencias municipales acciones para habilitar albergue invernal

⁠El Gobierno Municipal activará el refugio temporal para personas en situación vulnerable.

De frente a la temporada invernal y derivado de las bajas temperaturas que se registran en la entidad, la Dirección de Protección Civil Municipal llevó a cabo una reunión de trabajo con el propósito de coordinar las acciones relacionadas con la activación del albergue temporal, que operará del 1 de diciembre y, de manera tentativa, al 15 de febrero, de acuerdo con las condiciones climatológicas.

El encuentro, encabezado por personal de Protección Civil Municipal contó con la participación de Christian Azuara, titular de Servicios Municipales; Jessica Albarrán, directora del Sistema Municipal DIF; así como representantes de Derechos Humanos y Servicios Generales, quienes acordaron estrategias conjuntas para garantizar el buen funcionamiento y atención de este espacio destinado a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o en condición de calle durante el invierno.

El refugio temporal estará ubicado en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil Municipal, con dirección en Coronel Romero No. 1287, esquina con avenida Salvador Nava, en la colonia Himno Nacional Segunda Sección.

El servicio estará disponible de las 19:30 horas a las 8:00 horas del día siguiente.

Las personas que ingresen al albergue recibirán atención médica básica, con la toma de signos vitales y registro de ingreso.

Asimismo, se les proporcionará artículos de higiene personal, podrán tomar un baño, y se les ofrecerá una cena caliente.

Durante este periodo, el personal de Protección Civil intensificará los recorridos preventivos para identificar a personas que pernoctan en la vía pública, a fin de invitarlas -de manera voluntaria- a trasladarse al refugio y recibir atención integral.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Protección Civil y en coordinación con el DIF Municipal y diversas dependencias, reafirma su compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de las y los potosinos.