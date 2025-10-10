Convocan al Premio al Mérito Ecológico de San Luis Capital

Se reconocerán proyectos ambientales destacados con premios de hasta 10 mil pesos por categoría.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, anunció la convocatoria al “Premio al Mérito Ecológico”, dirigido a personas de todas las edades, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles y grupos vecinales que hayan implementado acciones o programas a favor del medio ambiente. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de noviembre y se puede consultar en las plataformas oficiales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Mendieta Rivera destacó que San Luis Potosí enfrenta problemáticas ambientales locales y globales, como la crisis climática, sequías y fenómenos extremos, por lo que es fundamental impulsar una cultura de participación ciudadana en temas como la separación de residuos, captación de aceites usados y la conservación de espacios públicos.

Las categorías del premio son: Conservación o restauración ambiental, Innovación y tecnología ambiental, Educación y sensibilidad ambiental, Responsabilidad social empresarial y Proyecto ambiental destacado.

El funcionario mencionó que los trabajos serán evaluados por el Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y, posteriormente, por la Comisión de Ecología del Cabildo. Cada categoría contará con un premio económico de 10 mil pesos, como incentivo para fortalecer la participación.

Las bases pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de San Luis Potosí: (https://sitio.sanluis.gob.mx/pagAyuntamientoCMS/storage/Medios/2025/09/CONVOCATORIA%20ME%CC%81RITO%20ECOLOGICO%202025.pdf).