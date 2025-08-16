Continúan las acciones del Gobierno Municipal para la limpieza y mantenimiento de la ciudad

Personal de Servicios Municipales trabaja en el el deshierbe y recolección de residuos en la Avenida de la Paz

Con el fin de mantener en buen estado las vialidades de la ciudad, el Gobierno Municipal continúa con las acciones permanentes de limpieza y mantenimiento en todas las zonas de la capital, ahora en la Avenida de la Paz.

La Dirección de Servicios Municipales informó que como parte del programa de mantenimiento, cuadrillas del área de Parques y Jardines trabajan en esta importante avenida, realizando limpieza, deshierbe y recolección de residuos.

La dependencia invitó a los habitantes de los tradicionales Barrios de Santiago y Tlaxcala, para que contribuyan a que esta importante vialidad luzca en las mejores condiciones para el tránsito y disfrute de toda la población, así como para que reporten cualquier desperfecto para atenderlo de inmediato.