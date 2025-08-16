26.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Continúan las acciones del Gobierno Municipal para la limpieza y mantenimiento de la ciudad

By Redacción
61
spot_img
sábado, agosto 16, 2025

  • Personal de Servicios Municipales trabaja en el el deshierbe y recolección de residuos en la Avenida de la Paz

Con el fin de mantener en buen estado las vialidades de la ciudad, el Gobierno Municipal continúa con las acciones permanentes de limpieza y mantenimiento en todas las zonas de la capital, ahora en la Avenida de la Paz.

La Dirección de Servicios Municipales informó que como parte del programa de mantenimiento, cuadrillas del área de Parques y Jardines trabajan en esta importante avenida, realizando limpieza, deshierbe y recolección de residuos.

La dependencia invitó a los habitantes de los tradicionales Barrios de Santiago y Tlaxcala, para que contribuyan a que esta importante vialidad luzca en las mejores condiciones para el tránsito y disfrute de toda la población, así como para que reporten cualquier desperfecto para atenderlo de inmediato.

 

Artículo anterior
Con “Bitácora de Colonia”, Gobierno de la Capital fortalece el diálogo ciudadano en Garita de Jalisco
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.