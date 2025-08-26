Continúan las acciones del Gobierno Municipal para evitar inundaciones

Personal de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos recoge desechos y desazolva alcantarillas en diversos puntos de la ciudad

Con el fin de prevenir inundaciones y permitir el adecuado flujo de agua durante las lluvias, el Gobierno Municipal intensificó las acciones preventivas con la recolección de desechos y desazolve de alcantarillas en diversos puntos de la ciudad.

La Dirección de Gestión Ecológica informó que se comisionó una cuadrilla para retirar la basura y lodo en una alcantarilla de grandes dimensiones ubicada en la Avenida Salk; mientras que otro grupo recogió la basura acumulada en las avenidas Salvador Nava y 5 de Mayo.

Igualmente, personal de la dependencia atendió un reporte de encharcamiento en la calle Laguna de Tamiahua y otro grupo acudió a recoger los desechos originados durante las festividades del Barrio de Tlaxcala; así como para realizar la limpieza generada en las fiestas de San Luis Rey.

Por otra parte, para mantener limpia la zona, fueron colocados tambos para el depósito de basura en la Presa Cañada de Lobo y otro grupo acudió a recoger los desechos en las inmediaciones de la Casa del Migrante.