AYUNTAMIENTO

Continúan acciones de prevención en planteles del Sistema Educativo Municipal de SLP

miércoles, septiembre 17, 2025

  • La Guardia Nacional dan charla a jóvenes de la preparatoria “Nueva Generación” de La Pila
  • Estudiantes de primarias municipales participaron en la «Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil»

A fin de evitar situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la Dirección de Educación del Gobierno Capitalino lleva a cabo distintas actividades, a las que se han sumado dependencias federales, como parte de la estrategia de prevención implementada en planteles municipales.

De ahí que destacó la plática impartida por elementos de la Guardia Nacional a alumnas y alumnos de la Preparatoria Municipal “Nueva Generación” de La Pila, para evitar, pero también identificar el bullying y el acoso escolar.

Con esta acción conjunta, se busca crear conciencia y promover un ambiente escolar seguro y respetuoso, donde las y los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral y sin temor a la violencia o intimidación.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2025-2026, en las escuelas primarias municipales se llevó a cabo la «Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil».

De ahí que docentes generaron junto con su alumnado materiales didácticos en los que promovieron una cultura de cuidado y prevención de la violencia sexual y del maltrato en los centros de educación básica del Ayuntamiento de San Luis, acciones que continuarán a favor de la población estudiantil de este sistema educativo.

 

 

