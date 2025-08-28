Continúa la modernización de vialidades en toda la Capital y delegaciones

El alcalde Enrique Galindo pone en marcha nueva pavimentación en la Delegación La Pila, la 18ª. obra iniciada en tres semanas

La modernización vial de la capital no se detiene y se avanza con todo en la ruta del desarrollo; esta es la obra número 18 arrancada en las últimas tres semanas y hay muchas otras por iniciar antes de cumplir el primer año de gestión, afirmó el alcalde Enrique Galindo al poner en marcha la pavimentación de la Privada Miguel Hidalgo, en la Delegación de La Pila.

En el inicio de los trabajos, señaló que ninguna zona de la ciudad se deja de atender y ya son 80 los proyectos que se iniciaron en la nueva etapa del programa Vialidades Potosinas 2.0, ya sea con la rehabilitación de calles y avenidas o con la construcción de calles que nunca han tenido pavimento, como en este caso.

Asimismo, Galindo Ceballos hizo notar que se trata de obras integrales, ya que además del pavimento, se instalan o de rehabilitan las redes de drenaje y de agua potable, se construyen rampas para pérsonas con descapacidad, se coloca señalética y nuevo alumbrado público, con lo que se mejora la movilidad y se mejora la calidad de vida de muchas femilias.

Con respecto a las obras iniciadas este miércoles, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez, indformó que se cubrirá una superficie de 2 mil 140 metros cuadrados con pavimento de cinco centímetros de espesor, se ionstalarán 330 metros lineales de nueva red de drenaje y 60 descargas domiciliarias; otros 330 metros de tubería de agua potable y 60 tomas domiciliarias, banquetas, rampas, señalética y nuevo alumbrado.

Chávez Garza indicó que esta obra se suma a los más de 80 mil metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitadas o construídas en La Pila, con lo que se sigue mejorando la imagen de la Delegación.