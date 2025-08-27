Continúa Gobierno Municipal con el mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos

Personal de Servicios Municipales trabaja en la limpieza y retiro de maleza en la zona peatonal de la Avenida Hernán Cortés y en la cancha de la Calle Papagayos

Con el fin de mantener limpios y en buen estado los espacios públicos de la ciudad, el Gobierno de la Capital realiza labores de mantenimiento permanente en diversas zonas de la ciudad, así como para retirar el exceso de maleza generado por las lluvias.

La Dirección de Servicios Municipales informó que con este objetivo personal de la dependencia trabaja en la limpieza y desbroce en la zona peatonal de la Avenida Hernán Cortés, un lugar utilizado por muchos vecinos de la Industrial Aviación para el acondicionamiento físico.

Igualmente, trabajadores de la Coordinación de Imagen Urbana acudieron a rehabilitar la cancha de la Calle Papagayos, donde realizaron labores de limpieza y retiro de maleza, con el fin de que los jóvenes de la zona puedan realizar adecuadamente sus prácticas deportivas.

La dependencia señaláo que con estas acciones no solamente se mejora la imagen, sino que se da mayor seguridad a peatones, automovilistas y usuarios de espacios deportivos.