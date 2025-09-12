17.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Continúa el rescate de espacios públicos en toda la ciudad con Capital al 100

By Redacción
107
viernes, septiembre 12, 2025

  • En la Jornada 342 del programa, Gobierno Municipal y vecinos unieron esfuerzos para mejorar las condiciones de la Colonia Guanos

Con la participación de la población, el Gobierno Municipal continúa con el rescate de espacios públicos en toda la ciudad, ahora en la Colonia Guanos, donde el alcalde Enrique Galiindo encabezó una serie de acciones para mejorar las condiciones de calles, áreas verdes y canchas deportivas.

En la jornada 342 del programa, regidores, síndicos, directores de área y trabajadores municipales unieron esfuerzos para limpiar el jardín ubicado entre las calles Fertilizantes y La Roca, rehabilitar la cancha de baquetbol y reparar y pintar los juegos infantiles.

Adicionalmente, en respuesta a solicitudes de los habitantes de la zona, personal de Parques y Jardínes reforectó la zona con árboles y plantas de ornato, con lo que mejoró radicalmente la imagen de la colonia.

Por su parte, personal de Alumbrado Público mejoró la iluminación del jardín y de las calles aledañas con la estrategia de Alumbrado Táctico, que consiste no sólo en instalar luminarias de alta eficiencia, sino en dar prioridad a las áreas peatonales para mayor seguridad de la población.

 

