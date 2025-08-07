Continúa el Gobierno Municipal con las acciones para el rescate de la Alameda

Luego de la rehabilitación del Lago de los Patos y de los andadores, personal del Ayuntamiento ahora trabaja en la limpieza y mantenimiento en la pileta de peces.

Para mantener en buen estado uno de los sitios más emblemáticos de la capital , el Gobierno Municipal continúa con las acciones en la Alameda Juan Sarabia. Luego del rescate del Lago de los Patos y la rehabilitación de los andadores centrales, personal del Ayuntamiento trabaja ahora en la limpieza y pintura de la pileta de peces.

La Dirección de Servicios Municipales informó que el propósito es mantener en las mejores condiciones la Alameda, considerada como la puerta de entrada al Centro Histórico y por donde transitan a diario miles de potosinos.

La dependencia dio a conocer que, a través de las coordinaciones de Parques y Jardines e Imagen Urbana, se realizan labores de limpieza en la pileta de peces y se aplica pintura especial en los en muros para conservar este emblemático espacio limpio, seguro y visualmente atractivo.