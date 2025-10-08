16.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Continúa el Gobierno de la Capital con los trabajos de limpieza y mantenimiento de la Salvador Nava

By Redacción
miércoles, octubre 8, 2025

  • Para mayor seguridad y con el fin de no afectar el intenso tráfico vehicular, las labores se realizan en horario nocturno. 

Para mantener en las mejores condiciones posibles y dar mayor seguridad a quienes transitan por la Avenida Salvador Nava, el Gobierno de la Capital continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento integral de esta vialidad, por donde a diario circulan alrededor de 80 mil vehículos.

La Dirección de Servicios Municipales señaló que para no interrumpir el intenso tráfico vehicular, así como para evitar riesgos de incidentes, los trabajos se realizan en horario nocturno, con la debida señalización preventiva y con el apoyo de la Policía Vial.

El titular de la dependencia, Christian Azuara, informó que se hizo limpieza general de la avenida en el tramo que va del Distribuidor Juárez al Puente Pemex, una vialidad fundamental para la movilidad diaria de miles de potosinos.

El funcionario municipal dijo que con estas acciones se sigue mejorando la imagen urbana, el entorno vial y la seguridad de los peatones y automovilistas, reafirmando nuestro compromiso de un San Luis más seguro.

 

 

