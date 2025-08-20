26.6 C
AYUNTAMIENTO

Conserva Gobierno Municipal de SLP el Centro Histórico con limpieza de grafiti

miércoles, agosto 20, 2025

  • Se atiende instrucción del Alcalde Enrique Galindo de preservar la imagen urbana y brindar espacios seguros.
  • El titular de la UGCH, Jesús Becerra, precisa que se atendieron el Jardín Colón, la Calzada de Guadalupe y distintas calles.

Desde la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) continúa el trabajo constante del Gobierno de la Capital, para mantener limpia y digna la ciudad con acciones de retiro de grafiti en distintos puntos, como parte del compromiso de conservar los espacios públicos en buen estado para el disfrute de las potosinas y potosinos.

Así lo informó Jesús Becerra Rodríguez, titular de la UGCH, quien agregó que se atendieron zonas emblemáticas como el Jardín Colón, en la secundaria “Álvaro Obregón”, además de la calle Primera de Mayo en varios de sus tramos; también se realizaron labores en las esquinas de Bolívar con Ocampo, la intersección de Reforma con Bolívar, así como en la Calzada de Guadalupe, a la altura de Bernardo Reyes y el área del Lienzo del Charro.

Señaló que estas acciones son parte del programa permanente que impulsa el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, cuyo objetivo principal es conservar la zona centro, fortalecer la imagen urbana y garantizar que las calles y plazas sean espacios dignos, limpios y seguros.

“Nuestro compromiso desde la UGCH es mantener este esfuerzo de manera continua, atendiendo tanto zonas patrimoniales como áreas de alta afluencia, con la finalidad de que la ciudadanía y las personas visitantes disfruten de un Centro Histórico ordenado y libre de contaminación visual, concluyó el funcionario municipal.

 

 

 

 

 

 

