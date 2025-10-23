Conserva Gobierno de la Capital tradiciones del Día de Muertos, a través de talleres gratuitos

En las bibliotecas municipales se imparten distintos cursos alusivos al Día de Muertos.

Se incentiva la creación y elaboración de calaveras, catrinas y otros adornos en cartonería.

Se reitera la invitación de la Dirección de Educación de Gobierno Capitalino para que la población en general asista a la biblioteca más cercana para aprender a elaborar calaveras y catrinas, con el objetivo de preservar nuestras tradiciones.

De ahí que en todos los espacios que forman parte de la Red Municipal de Bibliotecas se llevan a cabo diversos talleres, sin costo alguno, con la temática del Día de Muertos, en distintos horarios aunque los servicios en general que dan las bibliotecas inician desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Entre las actividades sobresalen las que se realizan en la Biblioteca Municipal “Joaquín Antonio Peñalosa”, localizada en San Francisco 115, en el fraccionamiento Valle de San José, donde niñas y niños aprenden cartonería para elaborar adornos relativos a esta festividad tan popular en la ciudad y el país.

Asimismo, en la Biblioteca “Nereo Rodríguez Barragán” que se ubica en el lado oriente de la Alameda Central, personas ya elaboran catrinas y calaveras, jueves y viernes en horarios que van de las 11:00 am a 1:00 pm; de 1:00 pm a 2:30 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm.

La Dirección de Educación Municipal recordó que estas actividades son totalmente gratuitas y están dirigidas a todo público, por lo que reiteró la invitación a las potosinas y potosinos a participar para conservar nuestras tradiciones, pero a la vez, incentivar la convivencia social.