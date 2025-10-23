24.6 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Conserva Gobierno de la Capital tradiciones del Día de Muertos, a través de talleres gratuitos

By Redacción
104
jueves, octubre 23, 2025
spot_img

  • En las bibliotecas municipales se imparten distintos cursos alusivos al Día de Muertos.
  • Se incentiva la creación y elaboración de calaveras, catrinas y otros adornos en cartonería.

Se reitera la invitación de la Dirección de Educación de Gobierno Capitalino para que la población en general asista a la biblioteca más cercana para aprender a elaborar calaveras y catrinas, con el objetivo de preservar nuestras tradiciones.

De ahí que en todos los espacios que forman parte de la Red Municipal de Bibliotecas se llevan a cabo diversos talleres, sin costo alguno, con la temática del Día de Muertos, en distintos horarios aunque los servicios en general que dan las bibliotecas inician desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Entre las actividades sobresalen las que se realizan en la Biblioteca Municipal “Joaquín Antonio Peñalosa”, localizada en San Francisco 115, en el fraccionamiento Valle de San José, donde niñas y niños aprenden cartonería para elaborar adornos relativos a esta festividad tan popular en la ciudad y el país.

Asimismo, en la Biblioteca “Nereo Rodríguez Barragán” que se ubica en el lado oriente de la Alameda Central, personas ya elaboran catrinas y calaveras, jueves y viernes en horarios que van de las 11:00 am a 1:00 pm; de 1:00 pm a 2:30 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm.

La Dirección de Educación Municipal recordó que estas actividades son totalmente gratuitas y están dirigidas a todo público, por lo que reiteró la invitación a las potosinas y potosinos a participar para conservar nuestras tradiciones, pero a la vez, incentivar la convivencia social.

Artículo anterior
Inegi revela cuáles son las ciudades de México con la mayor percepción de inseguridad
Artículo siguiente
Activa Interapas pozos de reserva ante nueva interrupción de “El Realito
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.