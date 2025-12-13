Consejo de la IMM rinde su primer informe de actividades

Se llevaron acciones enfocadas a la prevención de la violencia, promoción de liderazgos y fomento de los derechos de las mujeres, principalmente.

El Consejo Consultivo de la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), rindió su primer informe de actividades de la administración 2024-2027, en donde se destacó la importancia del trabajo entre el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Enrique Galindo Ceballos, el sector empresarial y la sociedad civil organizada a favor de las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Amable.

El informe estuvo a cargo de la presidenta de dicho Consejo, Ana Lizbeth Galarza Moreno quien informó que a lo largo de este primer año de actividades se realizaron acciones enfocadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, promoción de liderazgos de las mujeres, niñas y adolescentes y fomento de los derechos de las mujeres, principalmente.

Detalló que dentro de las acciones más importantes se encuentran: la presentación de la rúbrica de evaluación para el Premio Municipal Alma Irene Nava Bello, el taller de albañilería “Mujeres a la obra”, la toma de protesta en el Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres, el taller “Autogestión de las Emociones”, la conferencia magistral “Alcances legales, prevención y acompañamiento en casos de violencia vicaria”, el taller “Voces jóvenes, miradas de mujer” y la realización del Mural sobre violencia vicaria en la Delegación de La Pila.

Aseguró que cada actividad que se realizó tuvo un impacto, un rostro, una historia y un motivo de lucha por cada una de las causas que abanderan las consejeras propietarias y suplentes, “hoy presentamos logros, pero también presentamos algo mucho más profundo: la certeza de que el trabajo de las mujeres, su fuerza, su liderazgo y su capacidad de transformar realidades son razones para amar a San Luis, para creer en él y para seguir construyéndolo con esperanza y con valentía a favor de las mujeres”, dijo.

Por su parte la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres en su calidad de Secretaria Técnica del Consejo, Martha Orta Rodríguez aplaudió y reiteró el trabajo colaborativo y transversal entre las instancias gubernamentales, la iniciativa privada y las consejeras para lograr cada una de las actividades propuestas, pues aseguró que juntas y juntos construyen un mejor San Luis Amable.

Expresó su profundo agradecimiento a las consejeras ya que su presencia, su dedicación y su voz han sido fundamentales para impulsar cada una de las acciones que se presentaron. Agradeció también la disposición y apoyo incondicional brindado por el alcalde Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos y la presidenta del DIF, Maestra Estela Arriaga Márquez, quienes han mostrado su compromiso en impulsar acciones y políticas públicas para garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como propiciar su desarrollo integral, promoviendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Municipio de San Luis Potosí.

Por su parte la Regidora Presidenta de la Comisión Permanente de Atención a las Mujeres como invitada especial del Consejo, Luz Magdalena Cisneros Jiménez celebró el trabajo realizado por las 15 consejeras propietarias y cuatro consejeras suplentes durante este primer año de gestión; reiteró su disposición, y el de todo el Cabildo, en trabajar de la mano con el Consejo para impulsar y construir acciones que permitan a las mujeres vivir en un entorno más justo, seguro e igualitario.

Al informe asistieron las regidoras Limbania Martell Espinosa, Maritza Jenith Vázquez Pérez y Margarita Hernández Fiscal, ésta última agradeció las puertas abiertas con las que ha trabajado el Consejo, lo que ha permitido pluralidad en las opiniones y acciones emprendidas, logrando así que todas las mujeres se sientan representadas. Finalmente reconoció el empeño, visión y disposición de las consejeras para trabajar de manera coordinada, articulando ideas, estrategias y acciones que continúen abriendo caminos para las mujeres, sobre todos las generaciones que vienen después.