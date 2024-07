Consejo de Desarrollo Social Municipal de desarrollo garantiza el progreso y seguridad social de los policías de la Capital

En cumplimiento a un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en sesión de Codesol encabezada por el Alcalde Enrique Galindo, se aprobó la reasignación de recursos para dar certeza financiera a estímulos, equipamiento y desarrollo policial municipal.

Encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Pleno del Consejo de Desarrollo Social Municipal aprobó por unanimidad la asignación de recursos, para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con lo que se garantizan aspectos como equipamiento, servicio médico, sueldos y estímulos para los oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

En el marco de la Sesión, el Alcalde Enrique Galindo presentó además el Programa Comunitario de Prevención de Inundaciones, mediante el cual preparará a las demarcaciones susceptibles de inundaciones, con herramienta que permitan una respuesta inmediata, además que brindó información oficial respecto a la crisis de agua en la ciudad.

“La crisis de agua está cuidada y contenida, aún no llega agua de El Realito que no se ha terminado de repara, por lo que seguimos con más de cien colonias sin agua, la presa de San José está al 80 por ciento de su capacidad y como medida de seguridad indicada por la Comisión Nacional del Agua, se ha desfogado, no se puede desbordar, se tienen que controlar las avenidas de agua”.

Asimismo, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos detalló que con el agua captada por las presas San José, El Potosino y El Peaje, se tiene garantizada el agua por un año; respecto al lirio indicó que se ha comenzado el trabajo coordinado con el Ipicyt para el retiro del mismo, así como resolver qué hacer con éste cuando sea retirado: “Esto tiene que ir acompañado del arreglo del drenaje de Escalerillas”.

