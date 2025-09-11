Conmemoran a la mujer indígena y promueven el respeto a los derechos de la niñez en escuelas municipales

Actos cívicos integrales fortalecen la identidad nacional y fomentan la conciencia sobre la importancia de la diversidad cultural y la protección infantil.

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos y en cumplimiento con el calendario escolar, el Sistema Municipal de Educación llevó a cabo actos cívicos en todos los planteles educativos municipales, desde nivel preescolar hasta media superior, con el objetivo de honrar los valores cívicos y los símbolos patrios que fortalecen la identidad nacional.

Durante estas ceremonias se hizo énfasis en la importancia de la educación cívica y el respeto a los símbolos que nos unen como nación, promoviendo en la comunidad estudiantil una cultura de participación y pertenencia.

Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, se llevaron a cabo diversas actividades conmemorativas para reconocer el papel fundamental de estas mujeres en la preservación de las culturas, lenguas y saberes ancestrales. Estudiantes presentó una muestra de carteles, personificaciones y un maratón de lectura en homenaje a su legado.

De igual forma, docentes y alumnado presentaron los trabajos realizados durante la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil. Los materiales didácticos elaborados fueron expuestos durante los honores a la bandera, reflejando el compromiso de la comunidad educativa con la protección y bienestar de la niñez.

El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con una educación integral que promueva los valores cívicos, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos, formando ciudadanos conscientes y solidarios.