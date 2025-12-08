Conjunta acciones Gobierno de la Capital con Organismos de Agua del interior del Estado

La Dirección Municipal de Agua participará en la “Jornada Educativa de Cultura del Agua”.

Este evento es realizado por el Organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala.

El Gobierno de la Capital, a través de su Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, conjunta esfuerzos con dependencias de otros Municipios del Estado, con el único objetivo de impulsar el uso racional y responsable del agua potable.

De ahí que dicha dependencia capitalina que es encabezada por César Contreras Malibrán, participará en la “Jornada Educativa de Cultura del Agua” planeada por el Organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM), el cual se realizará el miércoles 10 de diciembre.

De ahí que la Coordinadora de Educación, Capacitación y Cultura del Agua de la citada Dirección municipal, Guadalupe Urbina Acevedo dará la conferencia: “Las mujeres protagonistas en el sector público. Cascos rosas en acción”.

Cabe recordar que dicha funcionaria del Gobierno de la Capital recientemente fue ratificada como la representación de los cascos rosas en la entidad potosina, por lo que continúa haciendo visible la capacidad y el talento de las mujeres en áreas operativas y técnicas en los organismos operadores de agua.

Finalmente, se dio a conocer que en la “Jornada Educativa de Cultura del Agua” participarán también representantes de la CONAGUA, IPICyT, SNTE, CEA, así como especialistas internacionales y también integrantes de SAPSAM.