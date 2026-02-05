Confirma Alcalde Galindo obras conjuntas Estado – Municipio

Se llevarán a cabo proyectos para seguir con la modernización vial y en la movilidad de la Capital; La inversión coordinada podría alcanzar los 800 MDP, además se buscará el rescate del parque de Morales.

Después de reunirse con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Alcalde,Enrique Galindo Ceballos confirmó la materialización de proyectos con los que se dará continuidad a la modernización vial y el mejoramiento de la movilidad en la Capital potosina.

Entre las obras propuestas resaltan el puente de la Glorieta de la Familia con Circuito Potosí, la salida rumbo a Guadalajara por Villa Magna, además del proyecto de El Saucito, también de manera coordinada se buscará el rescate del emblemático parque de Morales.

Estos proyectos, añadió Galindo Ceballos, están pensados para el beneficio de la ciudad, en la movilidad y para descongestionar puntos estratégicos de la Capital potosina.

El Presidente Municipal Enrique Galindo adelantó que la obra en El Saucito se espera que inicie en breve, además de socializarlo con las vecinas y vecinos, quienes están de acuerdo, siempre respetando los tiempos y las festividades en este barrio tradicional.