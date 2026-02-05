11.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Confirma Alcalde Galindo obras conjuntas Estado – Municipio

By Redacción
75
spot_img
miércoles, febrero 4, 2026

  • Se llevarán a cabo proyectos para seguir con la modernización vial y en la movilidad de la Capital; La inversión coordinada podría alcanzar los 800 MDP, además se buscará el rescate del parque de Morales.

Después de reunirse con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Alcalde,Enrique Galindo Ceballos confirmó la materialización de proyectos con los que se dará continuidad a la modernización vial y el mejoramiento de la movilidad en la Capital potosina.

Entre las obras propuestas resaltan el puente de la Glorieta de la Familia con Circuito Potosí, la salida rumbo a Guadalajara por Villa Magna, además del proyecto de El Saucito, también de manera coordinada se buscará el rescate del emblemático parque de Morales.

Estos proyectos, añadió Galindo Ceballos, están pensados para el beneficio de la ciudad, en la movilidad y para descongestionar puntos estratégicos de la Capital potosina.

El Presidente Municipal Enrique Galindo adelantó que la obra en El Saucito se espera que inicie en breve, además de socializarlo con las vecinas y vecinos, quienes están de acuerdo, siempre respetando los tiempos y las festividades en este barrio tradicional.

Artículo anterior
Atención a la niñez y a la juventud son prioridades del Gobierno Municipal: Alcalde Enrique Galindo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.