Concluye rehabilitación del drenaje en el Callejón de San Francisco

La obra mejora el servicio sanitario y preserva un espacio emblemático de la capital.

SLP.- INTERAPAS concluyó la rehabilitación sanitaria en el Callejón de San Francisco, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la capital potosina.

La intervención consistió en la sustitución de 45 metros lineales de tubería de la red de drenaje, realizados en dos etapas para mantener en operación la zona comercial y artesanal, así como el tránsito peatonal característico de este corredor.

Con la conclusión de esta obra, se mejora la infraestructura sanitaria y se contribuye a la conservación de uno de los espacios más representativos del primer cuadro de la ciudad.

Gracias al pago puntual de los usuarios, INTERAPAS continúa ejecutando acciones que fortalecen los servicios básicos y protegen el valor histórico y cultural de San Luis Potosí.