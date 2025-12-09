Con vigilancia permanente, la Policía de la Capital acompaña actividades navideñas

Ante el incremento de visitantes en el Centro Histórico y zonas comerciales, la Policía de la Capital refuerza de manera permanente su presencia operativa mediante el Operativo Escudo Urbano y el módulo de video-vigilancia al exterior de Palacio Municipal.

Con motivo de la temporada decembrina y el incremento de visitantes en el Centro Histórico y zonas comerciales, la Policía de la Capital refuerza de manera permanente su presencia operativa mediante el Operativo Escudo Urbano, con vigilancia estratégica en sucursales bancarias, cajeros automáticos, comercios y áreas de alta afluencia, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez.

En este sentido, indicó que se mantiene habilitado el módulo de video-vigilancia al exterior de Palacio Municipal y la presencia de oficiales de Guardia Municipal en toda la Zona Centro, para brindar atención y seguridad a las familias que acuden a disfrutar de las actividades navideñas.

El Secretario de Seguridad informó ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que durante el fin de semana se realizaron un total de 96 detenciones, de las cuales 20 fueron por delitos que derivaron en la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

Entre las intervenciones relevantes destacó la detención de un joven señalado por lesiones con arma de fuego, la detención de seis personas por robo a comercio y la recuperación de nueve vehículos robados.

Asimismo, indicó que la corporación municipal mantiene operativos especiales en materia de seguridad y movilidad, con énfasis en la revisión de motocicletas para inhibir delitos cometidos mediante este tipo de vehículos.