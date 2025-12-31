Con transformación vial de San Luis Capital se perfila un 2026 con mejor movilidad: Alcalde Galindo

El Presidente Municipal señaló que las obras viales construidas en 2025 en todas las zonas de la ciudad se enfocaron en mejorar la conectividad con calles y avenidas de gran relevancia, como Salvador Nava, Niño Artillero y Zenón Fernández, además de calles en colonias que tenían un rezago.

El Gobierno de la Capital consolida un balance sólido de resultados en infraestructura vial, con casi 140 obras integrales de construcción y rehabilitación de calles y avenidas realizadas en lo que va del año, que hoy impactan directamente en la movilidad, la conectividad urbana y la calidad de vida de miles de familias. Al evaluar estos avances, el Alcalde Enrique Galindo afirmó que la ciudad cierra el año con bases firmes para profundizar la transformación urbana en 2026, atendiendo rezagos históricos y fortaleciendo una red vial moderna y funcional en todas las zonas de San Luis Potosí.

“El programa de vialidades no es solo pavimentar calles; es sacar a colonias enteras del atraso y de la marginación, transformar caminos de tierra y espacios abandonados en vialidades dignas, seguras y funcionales para las familias potosinas”, subrayó el Presidente Municipal, al destacar que muchas de estas obras benefician colonias que durante décadas carecieron de servicios básicos.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la repavimentación integral de la avenida Salvador Nava, con más de 175 mil metros cuadrados atendidos en carriles centrales y laterales, además de vialidades clave como Niño Artillero, Naranjos, Fernando de Magallanes y Zenón Fernández, así como intervenciones en Mártires de la Revolución, Rosedal–Los Limones y el Anillo Periférico, entre otras.

El Alcalde Enrique Galindo añadió que las obras se ejecutan bajo un modelo de alta calidad, que incorpora drenaje, banquetas, alumbrado y arbolado urbano, priorizando al peatón y al entorno: “Cumplimos la palabra empeñada y fortalecemos la confianza entre ciudadanía y gobierno; estamos dejando calles bien hechas, con talento y mano de obra potosina, para las futuras generaciones”.

La Dirección de Obras del Ayuntamiento informó que estas intervenciones abarcan todas las zonas de la ciudad, incluidas las delegaciones de La Pila y Bocas, y responden tanto a nuevas aperturas de calles como a rehabilitaciones integrales, grandes y pequeñas, pero igualmente relevantes por su impacto social y urbano.