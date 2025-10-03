Con trabajo continuo en las colonias, Alcalde Enrique Galindo refuerza cercanía con los Capitalinos

El Presidente Municipal destacó que su gobierno no se detiene, al cumplir más de un año ininterrumpido recorriendo diariamente una colonia distinta para atender directamente las necesidades

Durante la edición 367 del programa Capital al 100, en la colonia Hermenegildo J. Aldana, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó que su administración lleva 367 días consecutivos trabajando directamente en las colonias, incluso en fines de semana y días festivos, como muestra del compromiso con la ciudadanía: “Venir a una colonia es para dejar algo, no solo a saludar. Para eso vienen todos los directores del Gobierno Municipal, para resolver”, afirmó.

Galindo resaltó que este programa ha permitido conocer de primera mano las necesidades más urgentes de cada zona, como alumbrado, fugas, recolección de basura o mejoras urbanas. Anunció que algunas peticiones como la fuga de aguas negras en el CEDIE, serán atendidas personalmente. «La virtud del programa es que el gobierno viene a ti, no tienes que ir tú al gobierno», apuntó.

La jornada contempló la rehabilitación integral del jardín ubicado en Prolongación Circuito Oriente, entre las calles Rosalío Sánchez Niño y Fierro. Las acciones se extenderán a las canchas deportivas, parques aledaños y a lo largo de la avenida Ricardo B. Anaya. Además, se realizó la instalación de nuevas luminarias y se dio mantenimiento a los juegos infantiles, con el objetivo de mejorar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad.