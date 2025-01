Con resultados a favor de la ciudadanía, destaca trabajo del Alcalde Galindo y su Gobierno: Regidora Maritza Vázquez

Resalta las intervenciones de diversas áreas operativas en los primeros cien días y respalda el programa de recuperación de espacios sociales.

Reconoce también la labor diaria de colaboradoras y colaboradores municipales durante los Días de Talacha.

Después del informe de resultados de los primeros 100 Días de Gobierno, la Regidora Presidenta de la Comisión de Servicios, Maritza Jenith Vázquez Pérez, resaltó “el liderazgo, pero también el esfuerzo incansable del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para continuar con diversas acciones y trabajos con una visión clara de Ciudad y con corazón”.

Igualmente subrayó la labor de las colaboradoras y colaboradores municipales, “quienes, con su esfuerzo diario, hicieron posible que los Días de Talacha no se quedaran en palabras, sino en acciones y resultados que transforman vidas. No fueron jornadas fáciles, no obstante, en cada una escuchamos, vimos y comprendimos las necesidades de nuestras colonias, barrios y comunidades, porque los días de Talacha son mucho más que barrer calles: es construir sueños, recuperar la esperanza y mostrar que cuando trabajamos unidos, no hay meta imposible, además el verdadero cambio empieza cuando tomamos las herramientas del día a día y trabajamos por y para las personas”.

Por ello, desde este Cabildo, remarcó la Regidora panista, nuestro compromiso es claro: seguir con el fortalecimiento de las áreas operativas, gestionar recursos para asegurarnos de que cada peso se traduzca en resultados visibles para la población potosina, ya que gracias a las intervenciones que se realizan a través de este programa y el Domingo de Pilas, San Luis tiene calles más limpias, mejor iluminadas, espacios públicos recuperados y dignificados, por lo que seguiremos impulsando soluciones para garantizar el abasto de agua, mayor seguridad, reforzando nuestra agenda ambiental y cuidando del bienestar animal, con el único propósito de elevar la calidad de vida en la ciudad.

Por último, la Presidenta de la Comisión edilicia de Servicios reconoció el trabajo del Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, quien lideró este programa llevando al Gobierno a colonias y rincones donde antes no se había llegado. También al titular de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta; de Obras Públicas, Eustorgio Chávez; al Secretario de Bienestar, Edmundo Torrescano, y al Director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, y sus respectivas cuadrillas, “ya que sus acciones conjuntas confirman que la clave está en sumar esfuerzos y en hacer comunidad”.