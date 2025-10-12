Con protección a equinos, Gobierno del Alcalde Galindo reafirma compromiso con el bienestar animal: Regidora Maritza Vázquez

Califica como histórico el cambio de carretas jaladas por estos animales por motocarros para la recolección particular de desechos.

Resalta la disposición de los recolectores y asociaciones civiles por sumarse en acciones a favor de estos seres sintientes.

Después de que se lograra la sustitución de carretas para la recolección de residuos por motocarros, la Regidora que promueve el bienestar animal en la Capital, Maritza Jenith Vázquez Pérez, subrayó el compromiso del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para concretar este cambio como parte de la protección de los equinos.

De ahí que calificó como histórico este logro, el que igualmente se logró debido a la disposición y voluntad de los recolectores particulares, “proyecto que hoy ya es una realidad, que nació del compromiso por cuidar a los animales y también a las familias que dependían de esta actividad, gracias al trabajo conjunto entre sociedad, agrupaciones protectoras de animales y la autoridad municipal”.

La Regidora de Acción Nacional igualmente hizo un reconocimiento y un agradecimiento especial a la agrupación civil “Seres Libres”, “por su calidez, su entrega y por sumarse a este proceso de transformación, garantizando un futuro digno para los equinos”. Asimismo, recordó que la UASLP, a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria revisó las condiciones físicas y de salud de los equinos como parte inicial de este nuevo esquema que ya se puso en marcha.

La presidenta de la Comisión edilicia de Servicios insistió que “con el liderazgo firme y comprometido del Presidente Municipal, Enrique Galindo, dimos un paso trascendental de manera conjunta hacia el bienestar animal”.

Finalmente, Vázquez Pérez añadió que con acciones como ésta, “San Luis Capital avanza con sensibilidad, con evolución y con justicia para proteger a todos los seres vivos, porque cuidar de los animalitos también es cuidar de nuestra ciudad y de nuestro planeta”.