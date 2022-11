Con nudos en la garganta, sonrisas y reflexiones, culminan asistentes a la conferencia del atleta paralímpico de remo en Tokio 2020, Michel Muñoz

– “Viene un año muy fuerte, con competencias y clasificatorios y me estoy preparando, vamos a conseguir esa medalla, porque el trabajo es de todos. Yo represento a una nación, compito por ustedes”: Michel Muñoz

SLP.- La cita era a las 11 de la mañana, teniendo como escenario, el patio de la Caja Real, y él llegó puntual. Michel Muñoz, atleta paralímpico de remo, quien representó a México en Tokio 2020, llegó con su patineta, sonriente, tranquilo.

La bienvenida a esta plática motivacional estuvo a cargo de la Directora del Sistema Municipal DIF, Jessica Albarrán Ramírez, quien manifestó el interés por conocer el trabajo que desde pequeño realizó Michel Muñoz junto con su familia para conquistar diversas disciplinas hasta su llegada a los Juegos Paralímpicos.

Posicionado en el centro del escenario, pero siempre desplazándose con una de sus manos con guante negro, Michel Muñoz describió a su familia, padre, madre, hermanos, medios hermanos, y la figura principal, a la que más lleva en su corazón y agradecimiento por todas las enseñanzas y amor, su abuela paterna.

Ahora él es padre de dos mujeres, y su preocupación es que a veces es difícil brindarles lo mejor, sin embargo, las aconseja y les muestra que “la discapacidad está en la mente, siempre me exijo más. Soy perfeccionista, no me fijo en mis virtudes sino en los errores, y eso hace que me perfeccione como ser humano y proyectar a la gente que me rodea”, explicó Michel Muñoz.

Destacado alumno académico, practicó diversas disciplinas deportivas, y nunca rechazaba hacer una actividad diferente, “siempre he tenido una mentalidad fuerte de querer intentarlo, de decir sí, y prometí a mi abuela que algún día me vería en la televisión en las Olimpiadas”.

Luego de diversos obstáculos en el ámbito deportivo y el problema de la escasez de recursos para financiar su preparación, finalmente por un accidente imprudencial de otro conductor perdió un miembro y posteriormente lo invitó a probar en remos y así fue como inició esta travesía.

Se enfrentó a la falta de fe en él, incluso por parte de su entrenadora, y autoridades del deporte por la falta de apoyo y recursos. Su preparación fue muy rápida porque faltaban dos años para los Juegos Olímpicos y un año antes debía pasar las pruebas eliminatorias para ser seleccionado de México, convirtiéndose así en el primer mexicano en conseguir una plaza para remo, donde quedó en noveno lugar.

Recientemente compitió en la República Checa y en Brasil, y ahora se prepara para las Olimpiadas de París, “viene un año muy fuerte, con competencias y clasificatorios y me estoy preparado, vamos a conseguir esa medalla, porque el trabajo es de todos, yo represento a una Nación, yo no represento a Michel Muñoz, Michel Muñoz compite por ustedes”.

Finalmente, con aplausos, el atleta paralímpico y de alto rendimiento, recibió u n reconocimiento de parte de la directora de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Claudia Lorena Peralta Antiga; y la directora del DIF Municipal, Jessica Albarrán Ramírez; quienes nuevamente agradecieron el tiempo que brindó al desplazarse a San Luis Potosí desde la Ciudad de México para compartir su experiencia de vida.

