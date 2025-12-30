Con muy buenos resultados cierra 2025 el Gobierno de la Capital en Bocas

El Delegado Jaime Waldo Luna resaltó los acercamientos con población principalmente de comunidades rurales.

Además de atender sus peticiones, se realizaron obras, se llevaron programas municipales y se entregaron estímulos para el campo.

Al hacer un balance del trabajo realizado en Bocas, el Delegado Jaime Waldo Luna resaltó los más de 40 recorridos a comunidades rurales, en las que además de escuchar y atender diversas peticiones ciudadanas, también se cierra el año con obras, servicios municipales oportunos, además de apoyos a las actividades agropecuarias, para cumplir con las instrucciones del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de llevar el progreso a esta demarcación.

Remarcó la relevancia de los acercamientos con las potosinas y potosinos de cada uno de los poblados que se visitaron cada semana en la zona rural del Municipio, “lo que no sólo nos permitió conocer sus necesidades sino priorizarlas, además estuvimos mano a mano resolviendo y dando atención a las solicitudes entre las que más destacaron fueron rehabilitación de vialidades y alumbrado público”.

A la par resaltó los programas institucionales que beneficiaron a miles de familias entre los que sobresalen “La Ruta de la Salud 2.0”, “Tu Casa Amable – Bienestar para tu Familia”, “Te Cambio la Mochila”, “Sábado de Comunidad”, entre otros, además de varias obras entre las que sobresalen el mejoramiento y modernización de caminos rurales y de la carretera principal con el programa “Por Buen Camino”.

En estos recorridos por diversas localidades, también se incluyeron visitas a distintos planteles educativos en los que igualmente, además de conocer sus principales necesidades, se entregaron diversos materiales para actividades escolares y deportivas, detalló el delegado de Bocas.

Igualmente, a petición de la misma ciudadanía se rehabilitaron canchas, además de espacios de uso comunitario con intervenciones entre las que sobresalen la colocación de pintura, la limpieza y mantenimiento, así como del retiro de maleza y diversos desechos. De ahí que podemos decir, añadió Waldo Luna, que fue un año muy productivo y que en el 2026, redoblemos los esfuerzos a favor de la gente de esta demarcación.