AYUNTAMIENTO

Con Mujeres al Tractor Gobierno Municipal impulsa la productividad agrícola en comunidades rurales de San Luis Capital

jueves, enero 29, 2026

  • 25 mujeres productoras trabajaron más de 20 hectáreas en Jarrillas, Bocas y La Pila.
  • El programa rompe paradigmas y dignifica el papel de las mujeres en el campo.

La fuerza del campo potosino tiene rostro de mujer. Con el programa Mujeres al Tractor, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos benefició a 25 productoras de cinco asociaciones y cooperativas rurales en la comunidad Jarrillas, así como en las Delegaciones Bocas y La Pila, donde se trabajaron más de 20 hectáreas agrícolas.

El secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, explicó que este programa facilita el acceso a tractores y maquinaria agrícola para que las mujeres puedan realizar labores de rastreo y preparación de tierras. “Mujeres al Tractor demuestra que ellas son protagonistas en el desarrollo del campo potosino”, señaló.

Además de mejorar la productividad, el programa busca romper paradigmas de género en el ámbito rural, brindando a las mujeres herramientas que fortalecen su autonomía y capacidad de gestión. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital impulsa un campo más inclusivo y justo.

