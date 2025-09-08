Con masiva y extraordinaria rodada, arranca programa San Luis en Bici del Gobierno de la Capital

El Alcalde Enrique Galindo resaltó la importancia de concientizar y sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública; se suma la empresa Mercurio y su fundación a este esfuerzo conjunto para promover una movilidad segura en la Capital potosina.

A fin de sensibilizar y de promover la movilidad responsable y una Capital saludable y sostenible, el Alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el nuevo programa denominado: «San Luis en Bici», en cuyo arranque reafirmó la relevancia de promover una cultura tanto entre la población ciclista, automovilistas y la ciudadanía en general. El Presidente Municipal puntualizó el respaldo de la empresa Mercurio y su Fundación, la que inicialmente donó 350 bicicletas, aunque la meta es rebasar las mil antes de concluir este año.

En el tradicional jardín de Tequis, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró la importancia de respetar los derechos de las y los ciclistas, pero también de quienes conducen y de las personas peatones. Además anunció que habrá un paquete de bicis para la ciclovía, otro para el personal municipal, pero el grueso de las bicicletas será para la población potosina, para en los próximos años alcanzar las 3 mil bicis entregadas. Posterior al evento protocolario, el Alcalde y la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, se sumaron al contingente de «San Luis en Bici», en una rodada masiva por avenida Carranza e Himno Nacional.

El representante de Mercurio, Javier Noyola, calificó este esfuerzo conjunto como «un gran impulso para el uso de la bicis hechas en San Luis. Es un orgullo ser parte de este programa municipal». De ahí que el Alcalde Enrique Galindo entregó un reconocimiento a esta empresa y a su Fundación por su apoyo. Además, también donó de manera simbólica bicicletas a potosinas y potosinos.

Por su parte, el Secretario de Bienestar de la Capital, Edmundo Torrescano, subrayó esta alianza estratégica con la que se difunde el saber circular en bici, y anunció que habrá varias convocatorias para que más personas se sumen a este programa. En el marco del 193 «Domingo de Pilas», el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, dio a conocer que ya son más de 30 mil nuevas plantas sembradas en el Centro Histórico, que incluye Tequis, además de la puesta en operación de sistema de riego por aspersión, también se está por entregar «Carranza Táctica», con alumbrado que mejora la seguridad y visibilidad de esta zona, además de otros trabajos en el citado jardín y sus inmediaciones.