Con más de 2 mil atletas se desarrolló con éxito la lid atlética “Yo Amo Correr Juntos por la Copa”

-Los 8 kilómetros fueron ganados por José Macario Soto y Jessica Martínez, mientras que en los 5 kilómetros la pareja de Ismael Gaytán y Gerardo Pérez se alzaron con el triunfo absoluto.

San Luis Potosí. – La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, realizó la mañana de este domingo 15 de febrero, la lid atlética “Yo Amo Correr Juntos por la Copa”, que contó con la participación de más de 1 mil parejas, mismas que recorrieron distancias de 8 y 5 kilómetros.

Fueron más de 2 mil los asistentes, quienes disfrutaron de un evento muy peculiar, en el que se festejó el día del amor y la amistad, pero también marcó el inicio de las actividades que se realizarán en torno al mundial de futbol y que la Dirección de Deporte alista para todos los potosinos.

En medio de una gran algarabía, en punto de las 8:00 de la mañana se dio el arranque de los competidores de la categoría silla de ruedas, mientras que 5 minutos más tarde, arrancaron el resto de los atletas.

Chichos y grandes disfrutaron del trayecto, la música y el gran contexto generado, recibiendo al concluir su recorrido, una medalla alusiva al evento, mientras que los ganadores recibieron sus premios, por cortesía de los patrocinadores. En cuanto a los resultados, a continuación, las parejas que protagonizaron la justa.

CATEGORÍA 5 KILÓMETROS (LIBRE)

1.-Ismael Gaytán y Gerardo Gael Pérez con tiempo de 14:43. 2.- Delshi y Upadhi Jordan Pelegrini con 20:49. 3.- Sergio Ortiz y Uriel Gámez con 21:06.

CATEGORÍA 5 KILÓMETROS DISCAPACIDAD (LIBRE)

1.-Jordan Aguilar con 26:48. 2.- José Cruz Acosta con 30:40. 3.- José Leonel Aguilar con 32:59.

CATEGORÍA 8 KILÓMETROS (MIXTA)

1.-José Macario Soto y Jessica Martínez con 33:54. 2.- Margarita Pérez y Alán Rodríguez Rivera con 35:58. 3.- Mayra Cancino y Fernando Missael Ramos con 38:07.

CATEGORÍA 8 KILÓMETROS (VARONIL)

1.-Aaron Guerrero y Pablo Miguel Sierra con 38:22. 2.- Juan Manuel Pérez y Ricardo Briones con 39:21 y 3.- Jesús Ismael Vásquez y Juan Manuel Tovar con 39:53.

CATEGORÍA 8 KILÓMETROS (FEMENIL)

1.-Luna Sánchez y Elizabeth Mireles con 43:28. 2.- Erika Gamboa y Mónica Gamboa con 44:47. 3.- Adriana Álvarez y Roxana Llanas con 46:40.

Cabe destacar que al concluir la justa, el director de Deporte Municipal Luis Fernando Alonso Molina, encabezó la ceremonia de premiación, en la que se entregaron regalos a los ganadores, tales como cenas románticas, noches de hospedaje y diversas cortesías para los ganadores, de acuerdo a lo que citó la convocatoria.