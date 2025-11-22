Con mantenimiento y limpieza llega “Capital al 100” a avenida Fleming y sus alrededores

Cuadrillas operativas del Gobierno Capitalino intensifican estas intervenciones en beneficio de este sector de SLP.

La Dirección de Servicios Municipales reafirma que estos trabajos continuarán de manera cotidiana

El programa de intervención y rescate de espacios públicos del Gobierno Municipal denominado “Capital al 100” benefició a no sólo a habitantes, sino a automovilistas que tienen como paso obligado la avenida Fleming.

Debido al trabajo de las cuadrillas operativas de la Dirección de Servicios Municipales, actualmente esta arteria luce limpia gracias a las acciones de barrido, pero igualmente de recolección de desechos en sus inmediaciones.

Y como parte de estas intervenciones en avenida Fleming, también se llevaron a cabo labores de deshierbe, así como poda de formación, y ante los residuos generados, se procedió al levantamiento de los excedentes.

Con acciones como éstas, el Gobierno de la Capital mantiene este importante corredor en óptimas condiciones, así como la mencionada vialidad, con lo que también se buscan arterias en las que se pueda circular con seguridad.

Por último, la Dirección de Servicios Municipales dio a conocer que el personal operativo seguirá con estas acciones todos los días para que las calles y avenidas luzcan limpias y ordenadas para las potosinas y potosinos que viven en distintas zonas de la ciudad.