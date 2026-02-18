Con mantenimiento en espacio público de la Progreso, Ayuntamiento de SLP fortalece convivencia comunitaria

Dirección de Servicios Municipales realizó limpieza general y rehabilitación de juegos infantiles para brindar espacios dignos y seguros a las familias.

Como parte de los trabajos permanentes de mejoramiento urbano, el Ayuntamiento de San Luis Capital llevó a cabo el mantenimiento integral del espacio público ubicado en la calle Frank Zarat, en la colonia Progreso. Las labores incluyeron limpieza general del área y mantenimiento de los juegos infantiles, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones el punto de encuentro y esparcimiento para niñas y niños.

Las cuadrillas municipales continúan desplegadas en distintos sectores de la ciudad para rescatar, limpiar y embellecer los espacios públicos, al considerarlos fundamentales para fortalecer la cohesión social, promover el sentido de identidad y contribuir a la seguridad pública.

Estas acciones responden a la visión del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de impulsar un mejoramiento urbano constante que dignifique los espacios de convivencia comunitaria y consolide un San Luis Amable. Se reitera el llamado a la ciudadanía para cuidar y respetar los espacios que son patrimonio de todas y todos.