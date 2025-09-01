Con gran éxito concluye el mercadito “Emprende y Vende”, impulsando el talento joven en San Luis Capital

El mercadito “Emprende y Vende” cerró con excelente participación y resultados, fortaleciendo los proyectos de 30 jóvenes emprendedores potosinos.

El Gobierno Municipal, en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud, reafirma su compromiso con el impulso a las juventudes y la construcción de una ciudad digna de ser amada por todas y todos.

Con gran éxito concluyó el mercadito “Emprende y Vende”, una iniciativa conjunta entre el Consejo Municipal de la Juventud y el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo objetivo es brindar un espacio de impulso y visibilidad a jóvenes emprendedores que han puesto todas sus esperanzas en proyectos propios.

El director de Atención a la Juventud, Guillermo Rivera Morales, informó que participaron 30 expositores jóvenes, quienes ofrecieron productos elaborados por ellos mismos o comercializados con esfuerzo y creatividad. Gracias a esta plataforma, lograron aumentar sus ventas durante el fin de semana y proyectar sus emprendimientos hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

“Este mercadito no solo representa un espacio de venta, sino un acto de confianza en las juventudes. Con estos esfuerzos, y sobre todo con la coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud, el Gobierno de Enrique Galindo demuestra sensibilidad y determinación en el impulso a quienes están construyendo su propio camino”, señaló Rivera Morales.

La iniciativa “Emprende y Vende” reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de San Luis Potosí con el desarrollo económico juvenil, la inclusión productiva y el fortalecimiento de una cultura emprendedora que dignifica el trabajo de las y los jóvenes.