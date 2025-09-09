Con el programa Por Buen Camino se intensifica la rehabilitación de calles en toda la Capital

Cuadrillas municipales y empresas contratistas atienden calles de más de 10 colonias, con el respaldo de 15 equipos activos y 8 constructoras potosinas

El Gobierno de la Capital intensificó la rehabailitación de calles en toda, la capital, dando atención inmediata a los reportes ciudadanos con el programa Por Buen Camino, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad vial de las familias potosinas.

En la zona norte, las cuadrillas atienden reportes en las calles Teodoro Torres, en la colonia La Huerta; Camino a Peñasco; Josefa Ortiz de Domínguez, en el Barrio Vergel; Popocatépetl y Nevado de Toluca, en la colonia María Cecilia; San Vicente y San Victor, en la colonia San Ángel; Adolfo López Mateos, en Conjunto Tangamanga II; así como en Avenida Damián Carmona.

En el poniente de la ciudad, se llevan a cabo trabajos en las calles Montes Aluhes, Montes de Villarica, Montes Blancos y Montes Aconcagua, en la colonia Lomas. Mientras que en el Centro de la Capital, se reparan tres baches en calle Avanzada, dos en calle David Berlanga y uno en calle Ángel Veral, de la colonia Tequisquiapan.

De igual forma, se atienden reportes en Mariano Matamoros, en el Barrio de Santiago; Simón Díaz; América del Centro, en la colonia Satélite; avenida Observatorio, en la colonia Del Llano; calle Coral, en la colonia Esmeralda; y calle Israel, en la colonia Ricardo B. Anaya.

Actualmente, el programa Por Buen Camino opera con 15 cuadrillas activas del Centro de Operaciones y cuenta con el respaldo de 8 contratos con constructoras potosinas, lo que permite ampliar la cobertura de atención y dar respuesta en menor tiempo a los reportes recibidos.

El Gobierno de la Capital invita a la ciudadanía a seguir enviando sus reportes a través del chatbot municipal “Güicho” mediante whatsapp al: 444 165 3081, así como apoyar en la identificación del tipo de afectación para hacer más eficaz el despliegue de personal y maquinaria.