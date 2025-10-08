Con el programa Por Buen Camino, Gobierno de la Capital atiende más de 4 mil reportes de bacheo

– Con el trabajo diario de cuadrillas y constructores potosinos, se logró atender el 83 por ciento de los reportes de baches en 320 colonias de la Capital.

Como parte de la estrategia de atención ciudadana y de la política de transparencia en resultados del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el chatbot Güicho se consolidó como una herramienta eficaz para canalizar y dar respuesta a las solicitudes de la población en materia de infraestructura urbana, particularmente en la reparación de baches.

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de septiembre de 2025, el sistema atendió 4,004 casos, lo que representa un 83 por ciento, mientras que el 17 por ciento restante se encuentran en proceso de atención.

Gracias a la labor constante de las cuadrillas municipales y de constructores potosinos, se logró dar respuesta a 40 reportes diarios en promedio, con beneficios directos en 320 colonias de la Capital.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera diaria y cercana con la ciudadanía, fortaleciendo las herramientas de contacto digital como Güicho, que permiten dar seguimiento puntual a las peticiones vecinales, así como coordinar la respuesta inmediata a través del programa Por Buen Camino.