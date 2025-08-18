28.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Con el programa Por Buen Camino, el Alcalde Enrique Galindo acelera transformación de la zona norte

By Redacción
36
spot_img
lunes, agosto 18, 2025

  • En la edición 319 de Capital al 100, en la colonia Norte, el Presidente Municipal reafirma que en su gobierno no sólo se escuchan las peticiones ciudadanas, sino que se atienden con resultados inmediatos en colonias históricamente olvidadas.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la edición 319 del programa Capital al 100 en la colonia Norte, donde reiteró que su Gobierno mantiene un trabajo diario, coordinado y cercano a la población: “Con diversas acciones y con trabajo coordinado sacamos adelante una colonia y sus zonas aledañas, además de escuchar, pero sobre todo, atender las peticiones ciudadanas”. En este marco, el Presidente Municipal instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a aplicar mejoras de Ingeniería Vial para agilizar cruces de alto flujo vehicular, una de las principales demandas de este sector.

El Alcalde también recordó que está en marcha el programa Por Buen Camino, con el que se redoblan acciones de bacheo, por lo que exhortó a las y los potosinos a continuar enviando reportes con ubicación exacta a la Dirección de Obras Públicas: “De esta manera seguimos con el rescate de la ciudad, escuchando directamente a la gente y dando respuesta inmediata”, sostuvo Galindo Ceballos.

Durante el recorrido, la integrante del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Norma Araceli Ortiz Robledo, a nombre de los vecinos del sector, agradeció las gestiones para resolver drenajes colapsados, mientras que la vecina Gloria Niño Torres reconoció que, aunque se trata de una colonia pequeña, “tenía mucho tiempo olvidada, pero hoy sí nos responden, recorren las calles y trabajan distintas áreas en diversos horarios”.

Por su parte, el titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que los beneficios alcanzan también a la colonia Pedroza, con labores de limpieza, liberación de banquetas, levantamiento de escombro, faldeo de árboles, rescate de espacios abandonados y la colocación de luminarias mediante el programa Alumbrado Táctico.

 

 

Artículo anterior
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SERÁ SEDE DE LA 14va FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA LAS JUVENTUDES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.