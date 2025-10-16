Con el programa Capital al 100, Gobierno Municipal abate rezago social en colonias y comunidades

El Alcalde Enrique Galindo encabezó acciones para el rescate de espacios públicos en la Colonia Villas de Buenos Aires y constató el avance del 50% en las obras en la Calle General Mitre.

El programa Capital al 100 es un excelente medio para abatir el rezago social, ya que la participación de varias direcciones ha permitido rescatar los espacios públicos, emprender obras de infraestructura y atender las necesidades en muchas colonias, afirmó el Alcalde Enrique Galindo durante su visita a la Colonia Villas de Buenos Aires, en la que supervisó los avances de la obra de pavimentación de la calle General Mitre.

En la jornada 379 de Capital al 100, Galindo Ceballos encabezó una serie de acciones para mejorar las condiciones de esta colonia, como la limpieza y el rescate de áreas verdes, poda preventiva y formativa de árboles y rehabilitación del alumbrado.

Con respecto a la obra de la calle General Mitre, que nunca había tenido pavimento ni servicios de agua y drenaje, constató que el avance es superior al 50 por ciento, ya que concluyó la instalación de la infraestructura hidráulica, así como de banquetas, que incluyen rampas para personas con discapacidad y para el acceso a cocheras.

El Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez, informó que en unos días se colocará el pavimento de concreto hidráulico y posteriormente se harán trabajos de pintura, instalación de señalética y nuevo alumbrado, por lo que en un plazo de 4 semanas estarán totalmente concluidos los trabajos.