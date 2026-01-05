19.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Con el programa Capital al 100, en un año se mejoraron las condiciones de más de mil colonias

By Redacción
52
spot_img
lunes, enero 5, 2026

  • Ayuntamiento y ciudadanía han unido esfuerzos en más de 440 eventos consecutivos.

El programa Capital al 100, que inició como un esfuerzo adicional para atender las principales necesidades de la ciudad en los primeros 100 días de la actual administración de Enrique Galindo, adquirió carácter permanente ante la voluntad de la población para contribuir a mejorar las condiciones de sus colonias, barrios o comunidades.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, indicó que la excelente respuesta de la ciudadanía, así como las solicitudes recibidas por el Presidente Municipal o los directores de área, hicieron que el programa se extendiera por tiempo indefinido, y a la fecha no se tiene contemplada su terminación.

Informó que son más de 440 días en los que personal del Ayuntamiento ha trabajado de la mano de la mano con vecinos para el rescate de espacios comunes y para el mejoramiento de servicios como el alumbrado público.

Destacó que la visita a las colonias no se limita a realizar acciones, sino que se ha convertido en un medio para que, tanto el alcalde como los directores de área, tengan contacto directo con las familias para escuchar y atender sus opiniones.

Artículo anterior
CON APOYO DEL ESTADO, SAN LUIS POTOSÍ ACELERA LIDERAZGO INDUSTRIAL
Artículo siguiente
San Luis Capital se confirma como una de las ciudades mejor iluminadas del país
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.