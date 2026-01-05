Con el programa Capital al 100, en un año se mejoraron las condiciones de más de mil colonias

Ayuntamiento y ciudadanía han unido esfuerzos en más de 440 eventos consecutivos.

El programa Capital al 100, que inició como un esfuerzo adicional para atender las principales necesidades de la ciudad en los primeros 100 días de la actual administración de Enrique Galindo, adquirió carácter permanente ante la voluntad de la población para contribuir a mejorar las condiciones de sus colonias, barrios o comunidades.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, indicó que la excelente respuesta de la ciudadanía, así como las solicitudes recibidas por el Presidente Municipal o los directores de área, hicieron que el programa se extendiera por tiempo indefinido, y a la fecha no se tiene contemplada su terminación.

Informó que son más de 440 días en los que personal del Ayuntamiento ha trabajado de la mano de la mano con vecinos para el rescate de espacios comunes y para el mejoramiento de servicios como el alumbrado público.

Destacó que la visita a las colonias no se limita a realizar acciones, sino que se ha convertido en un medio para que, tanto el alcalde como los directores de área, tengan contacto directo con las familias para escuchar y atender sus opiniones.