Con el Domingo de Pilas en la colonia Morales, Gobierno de la Capital cierra un 2025 de rescate de espacios sociales

Vecinos del sector reconocen los resultados de este programa, con las acciones implementadas por toda la ciudad en beneficio de las y los habitantes.

En el último Domingo de Pilas de este año, la edición 207 en la colonia Morales, el Gobierno de la Capital dio atención oportuna, con acciones de Barrido manual, Retiro de desechos, Retiro de hierba, Faldeado de árboles, Mantenimiento a bancas, Mantenimiento a juegos infantiles, Mantenimiento a guarnición y Diagnóstico de Luminarias.

En este Domingo de Pilas, en el que participaron funcionarios municipales y personal de distintas áreas del Ayuntamiento, la Regidora Margarita Hernández Fiscal insistió en la relevancia de este acercamiento con la población de San Luis Capital, por lo que este programa emblemático del Gobierno Capitalino seguirá vigente en 2026.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara reveló que a estos esfuerzos se suman las intervenciones en los más de 400 días del otro programa emblema de «Capital al 100». Insistió en la importancia de estas acciones institucionales municipales donde se da respuesta a solicitudes de las potosinas y potosinos con inmediatez.

Por parte de las personas beneficiadas, Gabriela Méndez recordó que ya se habían abordado otras áreas aledañas, por lo que agradeció los trabajos realizados y los que se mantendrán en los próximos días.

Cabe mencionar que más de 8 mil 200 personas fueron beneficiadas directamente en la colonia Morales donde se realizaron trabajos previos para el rescate de espacios públicos, los cuales siguieron durante el domingo y así continuarán hasta atender las peticiones ciudadanas de este sector y sus inmediaciones.