Con diferentes actividades, Ayuntamiento de SLP promueve el bienestar animal

jueves, octubre 23, 2025
  • Continúa la campaña itinerante de vacunación contra la rabia en distintos sectores de la Capital.
  • Módulo del CIBA también participa en distintos eventos encabezados por el Gobierno Municipal.

La promoción del bienestar animal del Gobierno Municipal de San Luis Potosí continúa mediante distintas labores que incluyen desde la concientización y recepción de quejas por maltrato, hasta campañas para garantizar la salud de los animales de compañía de las familias potosinas.

De ahí que el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), estuvo presente con su módulo de vacunación antirrábica en la colonia Las Flores, como parte de la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Canina y Felina.

Dueñas y propietarios de perritos y gatitos mayores de 2 meses recibieron la dosis respectiva a fin no sólo de asegurar su protección, sino la salud comunitaria en este sector de la Capital potosina.  Es importante resaltar que la aplicación de vacunas es totalmente gratuita.

Asimismo, recientemente el CIBA estuvo presente en el Primer Festival del Aprendizaje: Cuidemos el Agua, Cuidemos San Luis”, en la explanada de El Saucito, evento realizado por ser San Luis, Ciudad del Aprendizaje.

En esta zona de la ciudad, se instaló un módulo de quejas, reportes y denuncias de maltrato contra estos seres sintientes, además se compartió información sobre bienestar animal y tenencia responsable. Se resaltó la coordinación con la Dirección de Educación Municipal para seguir con la promoción del respeto y cuidado hacia todos los animales.

 

 

