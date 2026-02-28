Con “Diez Razones para Avanzar”, Gobierno Capitalino busca mayor eficiencia a favor de la ciudadanía

Con este nuevo sistema se calcula bajar hasta en un 80%, los tiempos de espera y disminuir en un 25 por ciento los tiempos en varios procedimientos municipales.

El Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Capitalino, Jorge Enrique Correa González, reafirmó la importancia del nuevo programa denominado: “Diez Razones para Avanzar”, cuyo objetivo es dar paso a procedimientos en línea como parte de la simplificación y dar una mejor atención a la ciudadanía y ser más eficientes en distintos procesos.

Detalló que se calcula que la población tendrá entre un 70 a 80 por ciento en la disminución de traslados y tiempo de espera; y por parte de la autoridad, por lo pronto se espera bajar en un 25%, los tiempos en varios procedimientos, además permitirá reducir la contratación de gestores o intermediarios porque mediante un sistema de alertas en la aplicación, las personas interesadas podrán dar seguimiento en tiempo real.

Aseguró que la Dirección que encabeza, perteneciente a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, es una de las de más demanda en la esfera municipal, por eso, la importancia de la digitalización, “de ahí que desde hace cuatro meses, iniciamos un cambio en esta área a través de la creación de una plataforma de trámites para que los documentos y planos dejaran de presentarse de manera física”.

No obstante, Correa González dio a conocer que para cumplir con la instrucción del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, además ya se podrán realizar en línea diversos trámites todos los días de la semana y a cualquier hora, por lo que ya no será necesario hacer fila ni acudir a la Unidad Administrativa Municipal. Entre los que se podrán hacer en esta modalidad destacan: licencia de construcción, de uso de suelo; alineamiento y número oficial; actas de terminación o prórrogas de obra, entre otros.

Para concluir, el titular de Desarrollo Urbano reafirmó la importancia del ahorro en el tiempo por parte de la ciudadanía, “y para la autoridad nos permitirá otorgar un mejor servicio. De ahí que en esta plataforma se podrán tardar de 10 a 15 minutos para ingresar un trámite cuando antes de manera presencial, el tiempo de espera es de hora y media en horas pico”. Para cualquier duda, las personas interesadas se pueden comunicar a los teléfonos: 4448-205420, o con terminación 21.