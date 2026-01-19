CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO RENUEVA AVENIDA LIBERTAD EN EL MORRO

– Con una inversión superior a 9.5 millones de pesos, el Alcalde inauguró la pavimentación y alumbrado de la Av. Libertad que mejora la movilidad, seguridad y calidad de vida de más de 26 mil habitantes, además de anunciar nuevas pavimentaciones en la zona.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, realizó este lunes el corte de listón inaugural para la entrega de la obra de pavimentación con concreto hidráulico e instalación de alumbrado tipo led de la avenida Libertad, en el tramo de avenida Valentín Amador a calle Cigüeñas, en el fraccionamiento El Morro, con una inversión de más de 9.5 millones de pesos; importante renovación que beneficia de manera directa e indirecta a más de 26 mil habitantes, para fortalecer la movilidad urbana, la seguridad pública, la calidad de vida y el dinamismo económico local.

Acompañado del calor humano de familias plenamente satisfechas por los resultados, el Alcalde destacó que esta obra responde a las peticiones ciudadanas y a la visión de un gobierno cercano que escucha y atiende a la población, especialmente en colonias populares. “Da gusto venir a chambear y estar cerca de las vecinas y vecinos de El Morro; estas obras nacen de recorrer las calles, escuchar a la gente y trabajar en equipo para que el desarrollo de Soledad no se detenga y siga avanzando”, y subrayó que la transformación de esta vialidad habla del compromiso de su gobierno con las necesidades de las familias.

El edil señaló que el desarrollo de Soledad continúa sin detenerse, en particular, habló de cómo El Morro se ha ido cambiando, con el entubamiento de un canal de aguas negras, con la construcción del Parque Lineal más grande del estado: «Y les anuncio que en aproximadamente 15 días estaremos regresando para arrancar la pavimentación de una calle cercana que conectará con avenida Providencia, para seguir avanzando junto a las familias”.

Durante el acto, Lucero Torres Betancourt, vecina beneficiaria, agradeció la atención del Ayuntamiento y el respaldo del Alcalde a su colonia. “Hoy celebramos que por fin voltearon a ver a la colonia El Morro; antes esta calle no tenía drenaje, se inundaba y estaba llena de baches, ahora la imagen es completamente diferente y todos los vecinos estamos muy agradecidos porque se nota que el gobierno sí nos escucha y nos protege”, señaló.

La pavimentación incluyó la renovación integral de más de 3 mil 600 metros cuadrados, con sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, señalética, pintura y alumbrado público. Estas obras reafirman el compromiso institucional del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de trabajar manteniendo una línea de gobierno cercana, sensible y enfocada en atender a las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables del municipio.