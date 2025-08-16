26.5 C
Con “Bitácora de Colonia”, Gobierno de la Capital fortalece el diálogo ciudadano en Garita de Jalisco

By Redacción
49
sábado, agosto 16, 2025

  • El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, encabezó el encuentro con vecinas y vecinos para establecer acciones que mejoren la calidad de vida en la zona.
  • La jornada contó con la participación de representantes municipales y ciudadanía organizada, reafirmando el compromiso de construir una ciudad más cercana y digna.

Como parte de la estrategia “Bitácora de Colonia”, impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se llevó a cabo un encuentro en la colonia Garita de Jalisco, donde se escucharon directamente las inquietudes de vecinas y vecinos, y se definieron planes de acción para mejorar su calidad de vida.

La reunión fue encabezada por el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, y organizada por Jimena Salinas, Coordinadora de zona de la Secretaría de Bienestar. También estuvieron presentes Christián Azuara, Director de Servicios Municipales; Katya Leyva, integrante del Consejo de Desarrollo Social; y Luis Gerardo Olvera, Presidente de la Junta de Participación Ciudadana, quienes dialogaron con las y los habitantes sobre las principales necesidades de la colonia.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios como servicios públicos, mantenimiento urbano, espacios comunitarios y seguridad, con propuestas concretas que serán integradas a la agenda de trabajo municipal. “Bitácora de Colonia” permite que cada comunidad sea escuchada y atendida con soluciones reales, fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía y gobierno.

Estas acciones reflejan el compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de construir una ciudad más equitativa, participativa y humana, donde cada colonia es parte esencial del desarrollo.

Con “San Luis Amable”, la administración municipal reafirma su vocación de cercanía, promoviendo una ciudad que se construye desde el diálogo y el respeto a las voces de su gente.

