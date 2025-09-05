Con Alumbrado Táctico, Gobierno de la Capital refuerza seguridad en avenida Zapata y Tomasa Esteves

El Alcalde Enrique Galindo encendió esta nueva iluminación, que responde a una demanda de trabajadores y pacientes del IMSS Zapata, así como de estudiantes y padres de familia de escuelas de la zona.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos puso en funcionamiento el nuevo Alumbrado Táctico en la avenida Nicolás Zapata y la calle Tomasa Esteves, frente a la clínica 1 del IMSS, una acción es de gran ayuda para mejorar la seguridad de los peatones que responde a una petición sentida de la población que diariamente transita por este punto estratégico de la ciudad.

El Alcalde resaltó que esta mejora atiende la demanda de los usuarios de la clínica 1 del IMSS, del personal médico y administrativo, así como de los cientos de estudiantes y padres de familia que acuden a instituciones educativas cercanas. Con ello, afirmó, se refuerza la tranquilidad de miles de familias que utilizan este corredor.

En el evento estuvieron presentes Claudio Salazar Hernández, Secretario General de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Janely Villanueva, Presidenta de Acción Política de la misma organización. El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos aseguró que el compromiso de su Gobierno Municipal es mantener a San Luis Potosí como una de las ciudades mejor iluminadas del país. “La iluminación no solo embellece, también es una herramienta fundamental para mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población”, expresó

Adelantó que el programa de modernización del alumbrado público continuará en distintas colonias y vialidades, con el objetivo de consolidar a San Luis Capital como una ciudad más segura, ordenada y amable para todos.