Con Aida Cuevas y la Sinfónica de la Marina, Ayuntamiento celebrará el 433 Aniversario de San Luis Capital

En rueda de prensa en Palacio Municipal, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó este evento gratuito para las y los potosinos, en el que actuarán La Banda Sinfónica, el Coro y el Mariachi de la Secretaría de Marina, junto a Aida Cuevas, que engalanarán la noche del 8 de noviembre.

En el marco del 433 aniversario de la fundación de la ciudad, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ofrecerá un evento cultural de primer nivel el próximo 8 de noviembre en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, a las 19:00 horas. El programa estará encabezado por Aida Cuevas, acompañada por la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, junto con su Coro y Mariachi, quienes interpretarán desde música clásica hasta popular.

En rueda de prensa en Palacio Municipal, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció el evento, acompañado del Director de Cultura, Martín Juárez Córdova, y expresó: “Este concierto está a la altura de la celebración de los 433 años de la ciudad. Es un programa muy versátil que preparó la Marina, y Aida Cuevas es una de las intérpretes más sobresalientes de música mexicana”.

La reconocida intérprete Aida Cuevas sumará su talento a una noche que busca enaltecer la identidad y el orgullo potosino a través de la música. La entrada será completamente gratuita, aunque se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación para facilitar el acceso y garantizar un lugar en esta celebración histórica.

En lo relativo al impulso turístico, el Alcalde Enrique Galindo informó que se está llevando a cabo una campaña de promoción regional con el objetivo de atraer visitantes de entidades cercanas como Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro: “La estrategia busca posicionar a San Luis Potosí como un destino cultural y artístico, al tiempo que se fortalece la derrama económica en la Capital con la visita de turistas que podrán disfrutar de un evento de primer nivel, gratuito y con gran valor simbólico para las y los potosinos”.