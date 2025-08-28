Con Agricultura 4.0, el Gobierno Municipal transforma el campo potosino y mejora la calidad de vida de las familias rurales

El programa Mecanizando el Campo ha beneficiado a 19 productores agropecuarios en 68 hectáreas, con maquinaria que reduce costos, optimiza tiempos y fortalece la producción.

El subdirector de Bienestar Rural, José Francisco García Castillo, informó que el programa Mecanizando el Campo continúa generando resultados positivos en el sector agropecuario de San Luis Potosí. A la fecha, 19 productoras y productores han sido beneficiados en 68 hectáreas de cultivo, gracias al uso de dos tractores, ocho implementos agrícolas y dos remolques que han permitido eficientar las labores del campo, reducir costos operativos y optimizar tiempos de trabajo.

Esta acción forma parte del proyecto estratégico Agricultura 4.0, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo objetivo es modernizar el campo potosino mediante el uso de tecnología, maquinaria y acompañamiento técnico, para fortalecer la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra.

“La tecnificación del campo no sólo impacta en la economía de nuestras productoras y productores, sino también en el bienestar de sus familias. Es una apuesta por un San Luis más justo, más productivo y más humano”, destacó García Castillo.

Con este tipo de programas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el desarrollo rural, la innovación productiva y la dignificación del trabajo agrícola, reconociendo el esfuerzo de quienes alimentan a San Luis Capital.