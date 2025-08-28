15.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

Con Agricultura 4.0, el Gobierno Municipal transforma el campo potosino y mejora la calidad de vida de las familias rurales

By Redacción
107
spot_img
jueves, agosto 28, 2025

  • El programa Mecanizando el Campo ha beneficiado a 19 productores agropecuarios en 68 hectáreas, con maquinaria que reduce costos, optimiza tiempos y fortalece la producción.
  • Esta iniciativa forma parte del proyecto Agricultura 4.0, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que apuesta por la tecnificación del campo como motor de desarrollo económico y bienestar familiar.

El subdirector de Bienestar Rural, José Francisco García Castillo, informó que el programa Mecanizando el Campo continúa generando resultados positivos en el sector agropecuario de San Luis Potosí. A la fecha, 19 productoras y productores han sido beneficiados en 68 hectáreas de cultivo, gracias al uso de dos tractores, ocho implementos agrícolas y dos remolques que han permitido eficientar las labores del campo, reducir costos operativos y optimizar tiempos de trabajo.

Esta acción forma parte del proyecto estratégico Agricultura 4.0, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo objetivo es modernizar el campo potosino mediante el uso de tecnología, maquinaria y acompañamiento técnico, para fortalecer la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra.

“La tecnificación del campo no sólo impacta en la economía de nuestras productoras y productores, sino también en el bienestar de sus familias. Es una apuesta por un San Luis más justo, más productivo y más humano”, destacó García Castillo.

Con este tipo de programas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el desarrollo rural, la innovación productiva y la dignificación del trabajo agrícola, reconociendo el esfuerzo de quienes alimentan a San Luis Capital.

Artículo anterior
Continúa la modernización de vialidades en toda la Capital y delegaciones
Artículo siguiente
PERSONAS FÍSICAS O MORALES PODRÍAN BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.