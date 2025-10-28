29.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Comienza a llegar agua de “El Realito”

By Redacción
martes, octubre 28, 2025
  • El servicio comenzará a restablecerse poco a poco en las próximas horas.

SLP.-  La noche de este lunes comenzó nuevamente el ingreso de agua del sistema “El Realito” hacia los tanques de almacenamiento, lo que regulariza servicio en colonias del sur y oriente de la ciudad.

La suspensión del suministro se extendió durante cinco días, con lo que suman 76 días sin operación de esta fuente en lo que va del año.

INTERAPAS continuará supervisando la calidad del agua durante los siguientes días.

Para reportes en el servicio por red, los usuarios pueden comunicarse a la línea Acuatel 444-123-64-00 o a las redes sociales del organismo.

