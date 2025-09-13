Comercio Municipal da continuidad al programa de Liberación de Banquetas

La Dirección de Comercio Municipal dio continuidad al programa de Liberación de Banquetas, con el objetivo de garantizar espacios públicos más seguros, accesibles y libres de obstáculos para la ciudadanía.

Durante los recorridos ciudadanos, personal de la Dirección de Comercio acudió a la calle 16 de Septiembre, donde se solicitó a algunas personas retirar los elementos que obstruían la vía pública. Los ciudadanos accedieron de manera inmediata y voluntaria, logrando restablecer el libre tránsito peatonal en la zona.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes del programa Liberación de Banquetas, que busca fomentar una cultura de respeto y orden en la utilización de los espacios públicos.

Asimismo, la Dirección de Comercio recuerda a todas y todos los comerciantes la importancia de respetar la vía pública y mantenerla libre de objetos que limiten el paso peatonal.

Finalmente, se informa que la Dirección de Comercio continuará con este tipo de programas y acciones, siempre en cumplimiento de las instrucciones giradas por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, quien ha reiterado su compromiso con un San Luis más ordenado, accesible y amable.