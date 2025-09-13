19.6 C
AYUNTAMIENTO

Comercio Municipal da continuidad al programa de Liberación de Banquetas

sábado, septiembre 13, 2025

  • La Dirección de Comercio Municipal dio continuidad al programa de Liberación de Banquetas, con el objetivo de garantizar espacios públicos más seguros, accesibles y libres de obstáculos para la ciudadanía.

Durante los recorridos ciudadanos, personal de la Dirección de Comercio acudió a la calle 16 de Septiembre, donde se solicitó a algunas personas retirar los elementos que obstruían la vía pública. Los ciudadanos accedieron de manera inmediata y voluntaria, logrando restablecer el libre tránsito peatonal en la zona.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes del programa Liberación de Banquetas, que busca fomentar una cultura de respeto y orden en la utilización de los espacios públicos.

Asimismo, la Dirección de Comercio recuerda a todas y todos los comerciantes la importancia de respetar la vía pública y mantenerla libre de objetos que limiten el paso peatonal.

Finalmente, se informa que la Dirección de Comercio continuará con este tipo de programas y acciones, siempre en cumplimiento de las instrucciones giradas por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, quien ha reiterado su compromiso con un San Luis más ordenado, accesible y amable.

