16.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Comercio Municipal clausura tienda de artículos chinos por falta de Licencia de Funcionamiento Municipal

By Redacción
119
sábado, noviembre 29, 2025

  • La Dirección de Comercio Municipal implementa operativos de verificación constantes en la capital para asegurar el cumplimiento de la legalidad y la seguridad en los establecimientos.

La Dirección de Comercio Municipal informa que se procedió a la clausura de una tienda de artículos chinos, ubicada en Julián de los Reyes No. 236, Zona Centro, debido a que no contaba con la Licencia de Funcionamiento Municipal requerida para operar.

Esta acción forma parte de los operativos permanentes de verificación que realiza la Dirección, con el objetivo de garantizar que todos los establecimientos comerciales cumplan con la normatividad vigente y operen en condiciones de orden, legalidad y seguridad para la ciudadanía.

Reiteramos el llamado a las y los comerciantes para regularizar sus trámites, mantener vigente su Licencia de Funcionamiento y acercarse a la Dirección de Comercio ante cualquier duda u orientación.

 

