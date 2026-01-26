Comercio Municipal clausura salón de eventos por realizar fiesta clandestina con presencia de menores

Autoridades municipales clausuraron un salón de eventos donde se realizaba una fiesta clandestina con alrededor de 250 asistentes, en su mayoría menores de edad, y venta de alcohol sin permisos. El inmueble operaba sin licencia y se ubica cerca de una universidad, lo que agravó el riesgo para la seguridad de los jóvenes.

La Dirección de Comercio Municipal informó sobre la clausura del establecimiento denominado “Deseret”, ubicado en Prolongación Mariano Jiménez, esquina con Urbano Villalón, luego que se detectó la realización de una fiesta clandestina denominada “Broken Love”, sin contar con los permisos correspondientes.

Durante el operativo de verificación, se constató que el inmueble carecía de licencia de funcionamiento municipal, a pesar de operar bajo el giro comercial de salón de eventos.

En el lugar se detectó la presencia aproximada de 250 personas, en su mayoría menores de edad, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación. Cabe señalar que el establecimiento se localiza en las inmediaciones de una universidad, lo que agrava la falta y representa un riesgo adicional para la seguridad de las y los jóvenes.

Derivado de estas irregularidades, la autoridad municipal determinó la clausura inmediata del establecimiento, como una medida para salvaguardar el orden público y la integridad de las personas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, reiteró su compromiso con la legalidad, la prevención y la protección de la juventud, mediante operativos permanentes para inhibir eventos clandestinos y el consumo de alcohol por menores de edad.