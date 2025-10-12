Comercio Municipal clausura bar por hechos de violencia y falta de licencia de funcionamiento

Esta clausura subraya la determinación del Ayuntamiento de San Luis Potosí para asegurar la tranquilidad y el cumplimiento normativo en los establecimientos comerciales.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio Municipal, llevó a cabo la clausura del establecimiento denominado “La Pechela de Bley”, ubicado en la colonia Álamos, cuyo giro comercial corresponde a cervecería.

La medida fue implementada derivado de los hechos delictivos ocurridos tanto al interior como al exterior del establecimiento, los cuales fueron reportados a las autoridades competentes. Asimismo, durante la verificación se constató que el negocio no contaba con su Licencia de Funcionamiento Municipal vigente, requisito indispensable para operar conforme a la normatividad.

La clausura se determinó con fundamento en lo establecido en el Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el orden en los giros comerciales dentro del municipio.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, refrenda su compromiso de mantener una ciudad segura, ordenada y amable, y exhorta a todos los establecimientos a regularizar su situación y cumplir con la normatividad vigente, evitando sanciones o cierres preventivos.