Colonias y avenidas principales recibieron mantenimiento emergente de bacheo en  la capital

El programa Por Buen Camino atendió reportes ciudadanos en vialidades internas de colonias como San Ángel, Las Dalias e Industrias, además de arterias de alta circulación como Av. de los Artistas, Fernando Torres y Prolongación Azufre.

El Gobierno Municipal de SLP mantiene la atención inmediata de reportes con el programa Por Buen Camino, que este miércoles desplegó cuadrillas en colonias y avenidas principales de la ciudad.

En la colonia María Cecilia, se realizan reparaciones de baches en la avenida Popocatépetl y en la calle Nevado de Toluca, vialidades que diariamente conectan a vecinos y automovilistas con distintas zonas del norte de la ciudad.

De igual forma, en la colonia Plan Ponciano Arriaga, los trabajos continúan en las calles Noche Buena y Ramírez de la Rosa, mientras que en San Ángel se atendió la calle San Rubén, donde la ciudadanía ha detectado importantes daños al pavimento, ocasionados en gran medida a consecuencias de las lluvias que al acumular humedad en la superficie, generan un desgaste.

La colonia Rural Atlas recibe mantenimiento en la calle Cometa, y en la colonia Lomas del Mezquital, sobre la vialidad Del Jaralito, se sumaron mas reportes, por lo que las cuadrillas realizaron trabajos preventivos.

Al sur de la ciudad, en la colonia Satélite, se atendieron reportes en la República de Bolivia y República de Argentina, y en la colonia Las Dalias se reparan afectaciones en la calle Geranio.

Por su parte, en Industrias se trabajó en Prolongación Dalias, Aguamarina y Amatista, vialidades donde la circulación vehicular es constante por la actividad comercial e industrial.

De manera simultánea, se realizaron reparaciones en arterias principales de la capital:

Primera Cerrada de Luis Moya, desde Praxedis Guerrero a General Lázaro Cárdenas, en El Paseo.

Guadalcázar, de Avenida Potosí a Huasteca, en Lomas 1ª sección.

Huasteca, de Manuel Nava a Tanquián, en Bellas Lomas.

Ingenieros, entre Abogados y Constructores, en Himno Nacional, donde siguen en proceso atención a 11 reportes ciudadanos.

Prolongación Azufre, de Camino Antiguo al Desierto a Del Gambusino, en Morales.

Fernando Torres, en esquina con Salvador Nava, en la colonia Las Águilas.

Av. de los Artistas y Nereo Rodríguez Barragán, en Fuentes del Bosque, con cuatro reportes atendidos.

Calle Mola, de Azucena a La Viga, en Huerta Real.

Teodoro Torres esquina con Ángel Veral, en La Huerta, con dos reparaciones.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí refuerza la estrategia de respuesta inmediata del programa Por Buen Camino, que atiende reportes ciudadanos sin importar si se trata de colonias periféricas o vialidades principales de gran movilidad

La administración municipal reconoce que los reportes por baches han aumentado en las últimas semanas, sin embargo, la respuesta ha sido permanente, directa y con trabajo en campo todos los días, para devolverle seguridad y movilidad a miles de automovilistas y familias potosinas.